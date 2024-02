Yago Iglesias, sobre o partido ante o Coruxo: "Queremos que se vexa a mellor versión do Pontevedra"

O Pontevedra CF ten este domingo en Pasarón a primeira das dúas xornadas crave da tempada.

Será ante o Coruxo (17:00 horas), un rival "complicadísimo" que, a pesar de "non ter un inicio de liga moi bo, manexa moitos rexistros e ten xogadores de moito nivel que se adaptan aos distintos rivais aos que se enfronta", asegurou Yago Iglesias. "Esperamos un Coruxo valente que vai xogar de ti a ti e vainos a poñer as cousas difíciles".

No caso do conxunto granate, a noticia boa da semana é que todas as probas realizadas a Rufo durante a semana foron positivas e o técnico puido contar con todo o plantel ao completo para preparar o partido da semana e así preparar diferentes opcións para os enfoques.

Neste sentido, o adestrador valorou o traballo de todos e cada un dos seus xogadores, especialmente tras o triunfo da pasada semana ante o Guijuelo. "É o traballo que non se ve, pero entre semana traballa todo o grupo e para nós é moi positivo que se vexa reflectido. Xogue quen xogue o rendemento é alto", recoñeceu, porque "isto é o que fai que os equipos consigan grandes cousas".

Ademais, a estas alturas da tempada é o momento no que "xa empezan a importar os resultados e os gol average", por iso poder contar con todo o plantel para un partido tan importante é vital para Yago Iglesias.

En todo caso, o técnico prefire centrarse en ir partido a partido e non mirar máis aló do partido contra o Coruxo, onde "queremos que se vexa a mellor versión do Pontevedra".