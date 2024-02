Empeza a tempada de torneos de tenis no CCD Sanxenxo

O Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo albergou, desde o pasado 2 de febreiro ata este domingo 18, o Campionato Galego de Tenis infantil.

A cita supoñía o inicio dunha apaixonante tempada de eventos tenísticos no club, un calendario que "reforza a súa presenza e apoio ás categorías inferiores coa celebración destes torneos, que son só o arranque dunha trepidante tempada e na que xa asoma o próximo torneo ITF M15 Masculino no mes de abril", sinalou o presidente do CCD Sanxenxo, Francisco Hernández.

No que respecta a a competición autonómica proclamáronse campións Ana Victoria Mella, do Club de Tenis da Coruña, e Mateo Valares, do Fluvial de Lugo, conseguindo ambos os xogadores ademais facerse co título en dobres acompañados respectivamente por Máire Grace (subcampioa galega individual) e por Pablo Somoza.

Aproveitando o Campionato Galego, o Círculo Cultural organizou tamén a primeira proba do Head Tour en categoría benxamín.