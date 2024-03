O Pontevedra propón unha nova ampliación de capital polo dobre de valor da paralizada no xulgado

A nova ampliación de capital do Pontevedra Club de Fútbol, tras a paralización no xulgado da iniciada a finais do pasado ano, puxo a súa primeira pedra co anuncio no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) da convocatoria dunha Xunta Xeral Extraordinaria da entidade granate.

O consello de administración do club convocou aos seus accionistas a unha xunta que se celebrará o vindeiro luns 1 de abril co obxectivo de impulsar un novo proceso de ampliación de capital, aínda que cunha novidade importante. Esta ampliación será de case o dobre de valor da anterior, para compensar a eliminación da prima de emisión ás novas accións da que, entre outras cousas, queixouse o grupo opositor na súa demanda xudicial.

Desta forma a ampliación de capital que se propoñerá nesta ocasión será por valor de 721.188,30 euros, mediante a emisión de 1.030.269 novas accións cun valor nominal de 0,70 euros.

Unha vez se reciba a aprobación en xunta e o acordo se publique de novo no BORME, os accionistas terán un mes de prazo para comprar novos títulos da entidade. Trátase, do mesmo xeito que a ampliación anulada, dun proceso que "se efectuará nunha única fase e será exclusiva para os actuais accionistas na mesma proporción á súa porcentaxe de participación no capital social", sinala o escrito do Pontevedra Club de Fútbol.

XUNTA XERAL ORDINARIA

Paralelamente á proposta para ampliar o capital social do club, o Pontevedra convocou tamén unha Xunta Xeral Ordinaria na que está previsto informar do resultado do exercicio social pechado ao 30 de xuño de 2023, ademais de expoñer a votación o orzamento elaborado para a presente tempada 2023/2024.

Ambas as dúas xuntas de accionistas celebraranse no Pazo da Cultura cunha primeira convocatoria para o día 1 de abril (17.00 horas a xunta ordinaria e 18.30 horas a extraordinaria) e en segunda convocatoria ao día seguinte, 2 de abril, nos mesmos horarios.