O Real Oviedo retransmitirá en aberto o partido do seu filial contra o Pontevedra

Os afeccionados do Pontevedra Club de Fútbol están de parabén, e é que poderán seguir as evolucións do seu equipo a próxima xornada, no seu desprazamento ao campo do Real Oviedo Vetusta, en directo e de maneira gratuíta.

Tal e como avanzou PontevedraCF.Net, o Real Oviedo anuncia xa a emisión do encontro do domingo 3 de marzo (12.00 horas) do seu filial a través da canle oficial de Youtube do club.

Un encontro importante para ambos os dous equipos, para o Pontevedra para repoñerse do tropezo contra o Zamora e tentar recuperar canto antes o liderado e para o Vetusta para escapar dun descenso que ten a un só punto.

O filial ovetense (posto 12 con 28 puntos), chega iso si nun dos seus mellores momentos do curso tras ter sumado tres triunfos consecutivos fronte a Cayón, Guijuelo (na casa) e Coruxo.

Desde o cambio de século, o Pontevedra visitou en tres ocasiones o segundo equipo do Oviedo, cunha derrota (01-02), un triunfo por 0-1 (tempada 19-20) e un empate sen goles (curso 20-21).