O Arxil faise co derbi ante o Maristas (63-69)

O Club Baloncesto Arxil segue sumando triunfos e este último nunha pista en grao sumo complicada, a do Maristas da Coruña.

As de Mayte Méndez, conscientes da esixencia da cita, tiveron que sufrir para tombar ao seu rival realizando un gran último cuarto que foi clave na vitoria.

E é que tras un primeiro cuarto no que reinou a igualdade (14-13), o equipo pontevedrés púxose o mono de traballo, acelerou o ritmo e remontou grazas á efectividade ofensiva de Forster e Trajchevska (26-31).

Tras o descanso, o Arxil logrou ampliar a súa vantaxe en ata oito puntos, pero un triplo de Filgueira e un tiro de dous de Pérez serviu ao Maristas para reducir distancias en tan só tres puntos. Nerea Liste aumentou a diferenza, pero dous triplos seguidos, o primeiro de Arfinengo e o segundo de Basáez, permitiron ás da Coruña voltear o resultado a falta do último cuarto por disputarse (47-45).

O equipo de Mayte Méndez, consciente do que supoñería unha nova vitoria, soubo xogar ben as súas cartas nos últimos instantes. De feito, cando apenas quedaba minuto e medio por disputarse o marcador mostraba un 61-60 a favor do Maristas, pero o Arxil apontoou o seu defensa e entre Forster, Lago, Liste e Ribeiro encargáronse de sentenciar (63-69).

