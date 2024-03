Yago Iglesias, tras o encontro en Oviedo: "Quedan nove xornadas, era fundamental volver á senda da vitoria"

Ao Pontevedra Club de Fútbol xa só quédanlle nove finais por diante despois de conseguir tres puntos importantísimos en casa do Real Oviedo Vetusta.

"Esperabamos un Oviedo Vetusta moi intenso", destacou o técnico granate, Yago Iglesias, en relación á boa dinámica na que chegaba o equipo asturiano á cita. "O partido estivo na liña do que esperabamos", sinalou.

"A primeira parte estivo moi aberta", analizou o adestrador. "Xeráronnos moitos problemas con esas mobilidades cos seus xogadores interiores, pero na segunda, ata o momento no que Mario recibe o pelotazo, creo que somos merecedores de meter ese terceiro gol. Fomos capaces de ter a pelota, pero como sempre no fútbol márcanche o 2-3 e cando te ves cun marcador tan próximo optas por non querer perder o que gañaches".

En relación ao encontro tamén aclarou que o momento no que se deron os goles foron clave, e é que a semana pasada "imos perdendo 0-1 nunha xogada illada no minuto 40 e sete días despois o fútbol devolvéunolo".

De feito, conseguir gañar na casa do Oviedo tras perder a pasada xornada ante o Zamora foi "moi importante" de fronte ao obxectivo do ascenso. "Quedan nove xornadas e sabiamos que despois da derrota da semana pasada era fundamental volver á senda da vitoria", explicou.