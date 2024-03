O Teucro mantén o ritmo (26-22)

Partido entre Teucro e Lalín no Municipal © Cristina Saiz Partido entre Teucro e Lalín no Municipal © Cristina Saiz

A Sociedade Deportiva Teucro segue de doce tras impoñerse por 26-22 ao Lalín. O conxunto pontevedrés, comandado por Eloy Krook (8 goles), logrou anular o ataque do rival e mesmo chegou a establecer unha diferenza de sete goles no segundo tempo.

Comezou o encontro igualado, cunha repartición de golpes en ambas as porterías que se traducía nun empate a nove goles no ecuador do segundo tempo. O cadro de Irene Vilaboa tentaba poñer terra polo medio, pero o Lalín impedíao respondendo da mesma maneira.

Emerxeu entón a figura de Eloy Krook, Caue Herrera e Carmelo Gómez na ofensiva teucrista para provocar o primeiro punto de inflexión e estirar o marcador a favor do seu equipo para establecer unha vantaxe cómoda de cinco goles que o Lalín reduciu a catro ao descanso (16-12).

Despois do paso polos vestiarios o Teucro seguiu ao seu e aumentou a renda en sete tantos, os visitantes tentaron manterse na pelexa, pero o conxunto lerezano non estaba disposto a baixar o ritmo e deixou o encontro visto para sentenza.

O Lalín seguiuno tentando ata o final pero só puido maquillar o resultado co que concluíu o derbi (26-22).

Consulta as estatísticas nesta ligazón