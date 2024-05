Homenaxe a Tono Campos no Grove bautizando co seu nome o pavillón de deportes náuticos

Bautizan co nome de Tono Campos ao pavillón de deportes náuticos do Grove © Policía Nacional

Poucos deportistas poden presumir dun palmarés como o de Tono Campos.

O piragüista acumula ata 41 medallas internacionais na especialidade de maratón, incluíndo dez títulos mundiais e oito europeos. Todo iso defendendo con orgullo as cores do Breogán do Grove e adestrando a diario na localidade meca.

É por iso que o Concello do Grove decidiu brindarlle un merecido tributo, bautizando co seu nome o pavillón de deportes náuticos da localidade ao que acode cada día.

Ademais de deportistas, veciños e autoridades locais, á homenaxe acudiu o Xefe Superior de Galicia da Policía Nacional e tamén o comisario provincial, e é que Tono Campos suma á súa faceta de deportista de alto nivel o seu traballo de Policía na comisaría provincial de Pontevedra.