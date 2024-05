Paso de xigante do Poio Pescamar tras gañar o Torreblanca Melilla (2-1)

Partido de liga entre Poio Pescamar e Torreblanca Melilla na Seca © Cristina Saiz

O Poio Pescamar deu este sábado un paso de xigante despois de gañar ao Melilla Torreblanca por 2-1. O conxunto conserveiro aproveitou o empate do Alcorcón para afastarse en catro puntos da quinta praza e permítese soñar, a falta de tres partidos para a conclusión da liga regular, con disputar outro ano máis o play-off polo título.

Era un partido de alta voltaxe entre dous equipos chamados a estar entre os catro mellores da liga e así se viviu desde o minuto uno de xogo.

E é que o cadro conserveiro, consciente de que tres puntos achegaríano un pouco máis ao seu obxectivo, asediou desde o principio a portería rival e adiantouse aos catro minutos de xogo. Irene García púxoa desde a esquina e Laura Uña cun potente chute meteuna no interior da rede.

Buscou a resposta acto seguido o Torreblanca e monopolizó as accións ofensivas, logrando o seu labor tan só tres minutos despois. Disparo cruzado de Bia que rexeitou Elena, Ana Luiza cazou o esférico e subiu o 1-1 ao marcador.

Non cambiaron as cousas demasiado tras o paso polos vestiarios e o conxunto visitante continuou dominando e gozando de ocasións que Elena encargábase de desbaratar.

Con todo foi o equipo conserveiro o que tirou de efectividade e subiu o 2-1 cando peor o estaba pasando. Elena deulla a Laura Uña, esta descargou á dereita a Rocío Gómez, que meteu o balón na área e acabou entrando despois de dar na gardameta rival.

Despois do gol, o Melilla foi en busca do empate e estivo a piques de atopar portería repetidas veces, pero as xogadoras do Poio Pescamar mantivéronse firmes en defensa e aguantaron a ofensiva do rival para sumar tres importantes puntos.

Consulta a acta nesta ligazón