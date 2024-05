O Cisne gaña ao Guadalaxara e xogará a fase de ascenso a Asobal (34-30)

Partido de liga entre Cisne e Bm Guadalajara no Municipal © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmán impúxose ante o Guadalajara nun duelo de máxima igualdade e que se decidiu nos minutos finais. O conxunto pontevedrés logra con esta vitoria clasificarse para disputar a fase de ascenso a Liga Asobal.

Arrincou o partido con dominio claro do Guadalajara, que tras unha tripla parada de Nico García colocaba o 2-5 no marcador aos cinco minutos de xogo. Puxo freo á hemorraxia Mateo Arias desde os sete metros e o Cisne atopouse por fin coas boas sensacións, pechou a defensa e o bo xogo empezou a fluír ata devolver a igualdade (7-7).

Entrou o partido nos momentos de maior igualdade e foi tras unha gran parada de Abián nos sete metros cando os brancos recuperaron a iniciativa no marcador (12-11), os visitantes volveron a voltearlo en inferioridade numérica (14-15) e Jabato decidiu parar o cronómetro cando o partido entrou no minuto 25.

Víctor Fernández e Furtado permitiron ao Cisne recuperar a vantaxe no tramo final do primeiro tempo, pero o Guadalajara mantivo o pulso e estableceu o empate ao descanso (18-18).

A igualdade mantívose ao arranque da segunda metade aínda que cos dous equipos erráticos para portería e foi Javi Vázquez, aos tres e medio, cando atopou a portería rival para subir o 19-18.

As lagoas ofensivas disipáronse enseguida e Abián fixo o propio baixo paus cando o seu equipo máis o necesitaba para evitar que o Guadalajara aproveitase a superioridade numérica para pisar o acelerador.

Puido facelo o Cisne tras a exclusión de Jodar, pero Furtado fallou desde os sete metros. Denys Barros volveu empatar e entre Bruno Vázquez e Mateo Arias fixeron o 27-25 que obrigou ao técnico rival a parar o cronómetro para evitar que os brancos puxesen máis terra polo medio a falta de 12 minutos para o final.

Pero os de Lérez seguían espesos e non conseguían escaparse en máis de dous goles. Ante esa situación, Jabato pediu tempo morto para tentar reorganizar as ideas dos seus xogadores e con Furtado, Mateo Arias e Bruno Vázquez o Cisne estableceu o 32-28 e a diferenza de catro goles a cinco do final.

O técnico de Guadalajara parou o tempo, Alberto Delgado puxo o +5 e Manu Falcón, cun dobrete, reduciu a distancia en tres goles. Atacaron os locais e Mateo Arias acertou para asinar o 34-30 final que lle permite disputar a fase de ascenso a Liga Asobal.

Consulta as estatísticas nesta ligazón