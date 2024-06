A semifinal polo título de liga ante o Burela será "un partido duro" para o Poio Pescamar

O Poio Pescamar conta as horas para que de comezo o play-off polo título de liga de Primeira División. Será "un partido duro", augurou o técnico vermello, Luis López-Tulla, quen indicou que este tipo de encontros son os que sempre tes "ganas de xogar" e, por que non, "gañar para pasar a eliminatoria".

Pero non o terá fácil. Igual que a pasada tempada, o seu rival por un posto na final será o Burela Pescados Rubén, líder da liga que tivo un mes un tanto "complicado" pero do que espera que saque a súa "mellor versión".

O equipo conserveiro, pola súa banda, acude á cita con confianza plena tras a gran segunda volta realizada, xa que chegou a estar a 11 puntos do cuarto posto, pero reaccionou e espera dar a sorpresa. E é que, aínda que os precedentes entre Burela e Poio Pescamar caeron a favor do cadro lucense, o único positivo para as vermellas foi nas semifinais da Copa Galicia, onde lograron o pase á final na quenda de penaltis.

Será ese partido o que utilice como referencia López-Tulla "para seguir mellorando". Segundo el, "tivemos moi bo nivel defensivo, téñoo na cabeza porque podemos sacar cousas que nos veñan ben", admitiu.

Para este encontro, o Poio Pescamar contará, igual que ocorreu durante toda a tempada, cun importante apoio nas bancadas. "A afección sempre estivo", recoñeceu o adestrador, "e agora, que se poidan desprazar, imos notar unha chea. Nos partidos tensos e complicados saber que contamos con xente detrás nosa énchenos de ganas".

A semifinal do play-off polo título de liga entre Burela e Poio Pescamar arrincará ás 18:00 horas en Vista Alegre e poderá seguirse en directo a través da canle de Youtube de SinopsisVuvuzela.