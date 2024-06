O Pontevedra pecha a venda anticipada de entradas nas súas oficinas con máis 80% do aforo ocupado

Xa é unha realidade. O Estadio Municipal de Pasarón vivirá o vindeiro domingo 2 de xuño (18.00 horas) a mellor entrada da tempada no decisivo partido polo ascenso fronte ao Betis Deportivo.

O Pontevedra Club de Fútbol pechou este venres a venda anticipada presencial de entradas para o partido, e fíxoo xa co 80% do aforo do estadio ocupado, entre localidades vendidas e as reservadas para os abonados.

Segundo confirmou a entidade granate quedan menos de 2.000 localidades dispoñibles, con moitos sectores do estadio xa sen billetes. Así sucede en todo o Fondo Norte pero tamén nos sectores centrais de Preferencia e Fondo Sur.

Pechada a opción de comprar unha entrada anticipada de maneira presencial, a venda en liña permanecerá activa, avisa o Pontevedra, ata as 11.00 horas do domingo.

Desde ese momento, de quedar localidades aínda dispoñibles, poderíanse á venda no despacho de billetes de Pasarón a partir das 16.00 horas, dúas horas antes do encontro.