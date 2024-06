E agora que? Yago Iglesias e ata 13 futbolistas terminan contrato co Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol despediuse de maneira amarga dunha tempada na que o obxectivo era ambicioso, o ascenso de categoría, pero que finalmente non se conseguiu.

Tras a decepción sufrida fronte ao Betis Deportivo, é tempo agora de analizar e tomar decisións na casa granate, mirando xa cara ao próximo curso na Segunda RFEF.

Neste sentido serán moitas as frontes abertas nos despachos do Estadio Municipal de Pasarón, e é que só sete futbolistas teñen un contrato asinado ata 2025, e por tanto contan cunha campaña máis asegurada.

No bando contario, Yago Iglesias e ata 13 xogadores do primeiro plantel finalizan vinculación co club, e deberán negociar a súa continuidade no caso de que exista interese mutuo.

Empezando polo técnico, preguntado respecto diso en sala de prensa tras o duelo contra o filial bético, recoñeceu que no seu caso non se achegaron posturas polo momento para continuar, xa que "en ningún momento falouse máis aló, imos ano a ano. Cando se inicia a tempada fálase dun proxecto, pero ao final os proxectos no fútbol dependen de moitos factores". Será pois un dos primeiros aspectos a definir desde a secretaría técnica.

Ademais finalizan contrato homes como Álex González, Yelko Pino, Mario Gómez, Churre, Rufo, Ángel Bastos, Borja Domínguez, Toño Calvo, Zabaleta, Hermelo, Marcos Barbeiro, Azael García e Libasse Guèye, que aínda que con ficha do filial gozaba xa de status de xogador do primeiro equipo.

Pola contra o Pontevedra Club de Fútbol 24-25 conta xa cunha base de sete futbolistas. Trátase de xogadores que ao fichar o pasado verán comprometéronse por dúas tempadas, como son Benjamín Garay, Samu Mayo, Chiqui, Dalisson e Charly, ademais dos porteiros Edu Sousa e o canteirán Manu Vizoso.