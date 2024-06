Rubén Etayo non seguirá no Cisne

O Club Cisne Balonmán púxose ao choio para empezar a planificar a próxima tempada, na que volverá competir na División de Honra Prata.

En primeiro lugar o club pontevedrés comezou por confirmar as súas primeiras saídas.

Non continuará no equipo Rubén Etayo, pivote que chegou o pasado verán procedente do BM Zamora converténdose en peza importante nos esquemas do técnico, Jabato.

BAIXA | Rubén Etayo non continuará no noso plantel de cara á tempada 24-25.



O Clube quere agradecerlle a súa dedicación e compromiso co equipo, así coma desearlle moita sorte no seu próximo destino.

Trátase da segunda baixa no cadro cisneísta, no que tampouco seguirá a primeira liña Dani Serrano.