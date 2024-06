160 atletas adestrarán no CGTD repartidos nas súas trece especialidades

Ata 160 atletas volverán a adestrarse na tempada 2024-2025 nas instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, no que estarán dispoñibles ata trece especialidades.

De todas elas, un máximo de 105 prazas estarán reservadas para o grupo de tecnificación -84 residentes e 21 externos- que se distribuirán entre os cursos de 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato.

As outras 55 prazas serán para o grupo de rendemento, doce deles residentes (non podendo ser máis de sete do mesmo sexo e como máximo catro da mesma sección deportiva) e o resto externos ata completar as prazas ofertadas.

En ambos grupos, tanto no grupo de tecnificación coma no de rendemento, resérvanse un 5% das prazas ofertadas para persoas con discapacidade e outro 10% para seren ocupadas durante todo o curso académico en función de situacións de urxencia ou necesidade.

Haberá prazas de tecnificación para atletismo lanzamentos (4), bádminton (7), judo (8), loita (7), natación pura e augas abertas (6), natación artística (5), piragüismo slálom (4), piragüismo (17), remo (4), taekwondo (8), tríatlon (7), vela (4) e ximnasia (3).