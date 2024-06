Semana de decisións no Pontevedra, coa continuidade de Yago Iglesias como primeiro asunto a tratar

Tras unha semana de reflexión e peche de exercicio, o Pontevedra Club de Fútbol ponse ao choio para planificar a próxima tempada.

O club granate, como adoita suceder cada verán, deuse uns días de prazo para pensar detidamente no seu proxecto deportivo e no camiño para seguir, nos que non se estableceu negociación nin co corpo técnico encabezado por Yago Iglesias, que acaba contrato, nin cos futbolistas aos que tamén lle vence a súa vinculación coa entidade neste mes de xuño.

Precisamente a continuidade no banco de Iglesias, ou pola contra apostar por un novo cambio de rumbo, é a primeira decisión de calado que deberá afrontar o Pontevedra.

A prioridade do técnico ribeirense, segundo sinalou publicamente en varias ocasións ao longo do ano, é dar continuidade ao proxecto iniciado o pasado verán en Pasarón, pero para iso debe negociar aínda co club granate, contacto que está previsto que se produza estes próximos días ou mesmo horas.

De estar de acordo ambas as dúas partes en seguir adiante xuntos, o acordo contractual non debería ser un problema, mesmo aínda que o nome de Yago empezase a soar como candidato a outros bancos. De feito o diario Europa Sur sitúao como unha das opcións predilectas do Algeciras para a próxima campaña.

Unha vez despexada esa incógnita será a quenda do plantel, no que está confirmada a continuidade de Benjamín Garay, Samu Mayo, Chiqui, Dalisson, Charly, Edu Sousa e Manu Vizoso. Neste sentido desde a dirección deportiva xa se empezou a sondar as opcións que ofrece o mercado e mesmo a falar con futbolistas, e é que moitos equipos están a acelerar xa na planificación unha vez pechados os play-off, e non empezar a moverse pode supoñer perder opcións de contratar xogadores que poden ser diferenciais na categoría. Aínda así, a opinión do adestrador terase en conta, por iso a primeira decisión a tomar mira directamente ao banco.