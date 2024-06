O Arosa acelera na planificación: Pacheco renova e Noel Chaves sobe ao primeiro equipo

Con paso firma avanza o Arosa na planificación deportiva da próxima tempada.

O club arlequinado confirmou este martes dúas renovacións no seu plantel, e pasan xa a ser seis os futbolistas que xogarán ás ordes de Míchel Alonso.

Unha continuidade importante, ao tratarse dun dos capitáns do equipo o pasado curso, é a de Carlos Pacheco. O defensor sumará desta forma a súa quinta campaña na Lomba, a terceira consecutiva na que é a súa segunda etapa no club. O último ano foi un dos xogadores que sumou máis minutos en liga, con 28 partidos como titular.

OFICIAL | Pacheco, unha temporada máis na Lomba



Carlos Riveiro Pacheco, que foi un dos capitáns este ano, sumará a súa quinta tempada no Arosa SC, a terceira consecutiva nesta segunda etapa.



Parabéns, Pacheco! #ForzaArosa #ArosaSC pic.twitter.com/UGxOMsCFo7 — Arosa SC (@ArosaSCOficial) June 11, 2024

Ademais a entidade de Vilagarcía confirmou que Noel Chaves, futbolista procedente do xuvenil de División de Honra, dará o salto ao primeiro equipo. Será o seu segundo ano no Arosa, onde chegou procedente da canteira do Real Club Celta.

Pacheco e Noel súmanse desta forma a un plantel no que xa estaban confirmados Antón Concheiro, Dani Sánchez, o porteiro David Conde tras regresar da súa cesión en Portonovo e o tamén ata o de agora xuvenil Sergio Prieto.