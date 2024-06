Teresa Portela e a conta atrás cara a París 2024: "Xa se senten eses nervios"

Teresa Portela, na presentación do seu patrocinio como imaxe de Turismo Rías Baixas © Mónica Patxot Presentación do patrocinio a Teresa Portela como imaxe de Turismo Rías Baixas © Mónica Patxot Presentación do patrocinio a Teresa Portela como imaxe de Turismo Rías Baixas © Mónica Patxot

A escaso mes e medio dos Xogos Olímpicos, Teresa Portela recoñece que "xa se senten eses nervios, que son normais".

Serán os seus sétimos Xogos, o que lle converterá na deportista española con máis presenzas olímpicas. Farao esta vez a bordo dun barco de equipo, o K-4 500 metros, e non centrada en distancias individuais como no pasado. "Estou moi ilusionada con este K-4", asegurou de feito este mércores na firma dun patrocinio coa Deputación de Pontevedra para ser imaxe promocional de Turismo Rías Baixas.

"Estamos na recta final e nótase", afirma sobre a súa preparación e soñando con "oxalá poder vivir a experiencia que vivín en Tokyo", onde conseguiu unha medalla de prata.

Agora en todo caso "é diferente, porque cando competía no K-1 enfrontábame a ese momento eu soa, aínda que sentía que tiña un equipo detrás, e agora mesmo teño un equipo igual detrás pero na embarcación non só teño que pensar en min. Eu sei como me podo sentir pero agora inquiétame como poden sentir as miñas compañeiras e como afrontan ese momento, como que teño máis cousas das que me sinto responsable", recoñeceu Portela.

Trátase o K-4 dun proxecto "que empezou absolutamente de cero", e por iso "estes anos foi incrible todo o que conseguimos. Poder estar nun Campionato do Mundo, conseguir unha medalla de bronce ou a clasificación olímpica".

Queda iso si unha esixente recta final, xa que "aínda nos queda mes e medio de moito traballo e de adestramentos moi duros". Unha preparación que seguirán afrontando desde a súa base en Verducido, no encoro de Pontillón do Castro, porque a previsión é viaxar a París "xustas de tempo. Imos tres días antes de competir, porque ademais a primeira semana vai estar comitiendo o remo e non podemos usar as instalacións, así que os últimos adestramentos farémolos aquí na casa", avanzou.

IMAXE DE TURISMO RÍAS BAIXAS

Acompañada do presidente da Deputación, Luis López, e a deputada de Turismo, Nava Castro, Teresa Portela participou na presentación da nova campaña promocional de Turismo Rías Baixas, bautizada como 'Unha vida olímpica' e da que será imaxe.

"Teri é un referente polos valores que transmite cada día, é un exemplo en conciliación co esforzo que fai para conxugar a parte profesional coa familiar, é un exemplo de constancia nunha carreira tan durareira, e logo é tamén un exemplo de igualdade", destacou o presidente provincial.

O acordo entre a deportista e a Deputación terá vixencia ata final de ano, e supoñerá ademais de levar o nome da provincia de Pontevedra no seu equipamento durante as súas competicións a realización de catro charlas en centros escolares e a súa participación en galas e actos promovidos pola institución provincial.