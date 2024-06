Eneko Zabaleta cambia o Pontevedra polo Arenas de Getxo

Primeira saída confirmada no Pontevedra Club de Fútbol. Tras terminar a súa vinculación co club granate Eneko Zabaleta continuará a súa carreira no Arenas de Getxo da Segunda RFEF.

A continuidade do lateral zurdo, con pouco protagonismo ao longo do último curso, non estaba nos plans do club granate.

Do mesmo xeito que en anteriores veráns, a confirmación da súa saída chega primeiro a través do seu próximo destino, un equipo no que xa militara catro tempadas entre os anos 2023 e 2017.





Eneko Zabaleta regresa al Arenas Club procedente del Pontevedra. El canterano del Athletic, estuvo en nuestro club de 2013 a 2017, 7 años después vuelve al histórico tras militar en el Pontevedra, Burgos y Atlético Paso, entre otros.



Ongi etorri @eneko11 ! pic.twitter.com/tgJwHgvXha — ARENAS CLUB oficial (@arenas_club1909) June 19, 2024

Zabaleta pon desta forma fin á súa segunda etapa como xogador do Pontevedra, tras un curso no que sumou 1.145 minutos sobre o terreo de xogo repartidos en 20 partidos, só 12 deles como titular.

A súa saída coloca como unha das prioridades para os granates no mercado de fichaxes reforzar o lateral zurso defensivo, un posto no que o último ano terminou por consolidarse como titutar o capitán Álex González tras atrasar a súa posición natural.