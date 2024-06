Romay sobe ao novo proxecto do Arosa, "el más bonito posiblemente de la categoría"

Reforzo de categoría para Arosa, que se fai cos servizos dun futbolista que vén de competir co Arenteiro na Primeira RFEF como Manuel Romay.

O centrocampista de Malpica, fincado en Pontevedra, apostou polo novo proxecto do club arlequinado, ao que catalogou na súa presentación como "el más bonito posiblemente de la categoría".

"Sabía que tenía que bajar de categoría, pero mi primera opción fue esta", recoñeceu Romay revelando que contaba con varias ofertas de Segunda e Terceira RFEF, especialmente tras facerse oficial a súa saída do Arenteiro.

Con todo, tras falar co director deportivo arosista Dani Abalo e co técnico Míchel Alonso "fue bastante rápido todo porque me interesaba venir. El proyecto es para estar arriba y para disfritar una ciudad, es lo que más me atrae", incidiu.

"Lo que quiero en estos momentos es disfrutar del fútbol compitiendo", polo que "pelear por ascender sería muy bonito", afirmou un futbolista que pasou por equipos en Segunda B e Segunda RFEF como o Montañeros, Boiro, Fabril, Pontevedra e o propio Arenteiro, co que ascendeu a Primeira RFEF.

Romay é a terceira fichaxe do verán do Arosa tras os anunciados previamente de Óscar Varela e Luis Castro.