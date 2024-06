O Cisne ata a un dos seus homes clave, Gualther Furtado

Máis aló da incógnita sen desvelar no seu banco, tras a decisión de Jabato de non continuar dirixindo o equipo, o Club Cisne Balonmán segue a dar pasos na planificación do plantel co que competirá novamente o próximo curso na División de Honra Prata.

Despois de varias saídas, o equipo pontevedrés confirmou a súa primeira renovación, e é a dun dos homes importantes os últimos anos no equipo.

Trátase do caboverdiando Gualther Furtado, xogador indiscutible na primeira liña.

Internacional polo seu país, Furtado aterrou en Pontevedra no verán de 2022 para xogar co Cisne na Liga Asobal, e decidiu continuar pese ao descenso de categoría confirmándose con peza de peso no equipo.

Así o demostran os 134 goles que anotou co Cisne a pasada tempada en 25 partidos, unha media de 5,36 tantos por encontro.