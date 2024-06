Arrinca en Pontevedra a fase previa do Galicia Open de pádel

Corenta parellas iniciaron este venres no Liceo Casino de Pontevedra o seu camiño cara á clasificación ao cadro principal do Galicia Open de pádel que desde o vindeiro luns terá como escenario principal o Pavillón Municipal de Deportes.

Con todo, será no club Mercantil Casino cando arrinquen, o domingo 23 pola mañá, os primeiros enfrontamentos da fase previa, que se alongará tamén en horario de tarde cos catro partidos de acceso ao cadro principal.

As mellores parellas do circuíto entrarán en escena o vindeiro luns 24 no Pavillón Municipal, con oito encontros de dezaseisavos de final que se completarán o martes co restantes oito.

A estrea será o luns ás 9:00 horas, cando se enfronten Ensslin e De Astoreca a unha das novas duplas: Alejandro Urzola e Iñigo Jofre. Os dous enfrontamentos máis destacados, sobre o papel, serán os de Aguirre- Alfonso ante Martínez-Yob e o de Rubio-Del Castillo contra Perry-Ferreyra.

A organización espera desde o primeiro día gran afluencia de público, especialmente nos duelos con presenza de xogadores galegos como as estreas de Sánchez- Blanco ou Yribarren-Piñeiro contra senllas parellas chegadas desde a previa.

Para o martes quedará o intento de desquite de Arce-Dal Bianco ante Goñi-Sola tras a vitoria dos mozos españois en Puebla hai poucos meses ademais do partidazo das parellas 5 e 9, Torre-Ramos ante Britos-Melgratti (que xa tiveron un duro encontro de primeira rolda en Sanlúcar de Barrameda contra Los Mágicos).

O segundo día tamén se disputará ver un interesante duelo entre Del Moral-De Pascual e Florensa-Monne ou o de Barreira-Rolla fronte a Guiral-Vilariño.

Este será só o inicio deste Galicia Open, que terá un contexto case inigualable ao redor da pista central con relatorios de Toni Nadal ou Almudena Cid, concerto de Celtas Curtos ou Jorge Cremades, exhibicións con grandes xogadores, pistas de activación para os afeccionados e moitísimas outras propostas para facer as delicias do público.

As entradas están á venda a través da plataforma www.enterticket.es.