Os máis pequenos tamén gozan do tríatlon

Imaxes da carreira Pho3nix Kids Triathlon Series by Javier Gómez Noya

A partir das 12:45 horas deste domingo 23 de xuño celebráronse en Pontevedra as carreiras promocionais do circuíto nacional Pho3nix Kids Triathlon Series by Javier Gómez Noya, en formato de Acuatlón, con segmentos de natación e carreira adaptados ás idades das e os participantes, de categorías pre-benjamín, benjamín, infantil e cadete

© Cristina Saiz