Daniela Suárez, dobre bronce no campionato de España de natación artística

Daniela Suárez, no campionato de España júnior de natación artística © Galaico Sincro Laura Arias e Juancho Hernández, no campionato de España júnior de natación artística © Galaico Sincro

Os éxitos deportivos da pontevedresa Daniela Suárez non se deteñen. A nadadora do Galaico Sincro colgou unha dobre medalla de bronce no campionato de España júnior e absoluto de natación artística que se celebrou en Oviedo.

A participación de Suárez nestes campionatos comezou, xunto coa súa compañeira Antía Riveiro, na rutina de dúo técnico, na que quedaron na quinta praza; e na rutina libre, na que acabaron clasificadas na novena posición.

Foi na rutina de só técnico na que Daniela situouse como a terceira mellor nadadora de España en categoría júnior, posto que repetiu na rutina libre.

Só a superaron as súas compañeiras de selección Isabel Shuang e Rocío Calle, que colgaron o ouro e a prata, respectivamente.

Neste nacional, que se disputou nas piscinas do Parque do Oeste de Oviedo, competiron outros dous deportistas do Galaico Sincro, Laura Arias e Juancho Hernández, que quedaron cuartos na rutina de dúo mixto en categoría absoluta.