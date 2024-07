Irene Noya, a arousana que quere triunfar na NBA feminina

Irene Noya, nun partido coa selección española 3x3 © Federación Española de Baloncesto

Corenta das maiores promesas do baloncesto feminino participarán nun campamento que se celebrará en Phoenix (Estados Unidos) e que busca formar a deportistas que, aínda en idade de instituto, proceden de 24 países de todo o mundo.

Unha das xogadoras elixidas para participar nesta iniciativa, organizada pola NBA, a FIBA e a WNBA -a NBA feminina-, é a arousá Irene Noya. Non será a única española. Estará acompañada de Alba Caballero, natural de Ciudad Real e formada en Valencia.

Noya, que acaba de cumprir 18 anos, é natural de Vilagarcía. Tras iniciarse no baloncesto na canteira do Cortegada, hai catro anos decidiu irse ao Segle XXI catalán. Ademais, foi internacional coa sub 17, coa que logrou a medalla de prata no Europeo 3x3 de Grecia.

Agora, a pivote galega, que roza os 1,90 metros e que acaba de firmar coa Universidade de Illinois, busca a súa oportunidade na NBA feminina.

A súa participación no campus global feminino do programa Baloncesto Sen Fronteiras terá lugar do venres 19 ao domingo 21 de xullo no Verizon 5G Performance Center, o centro de adestramento oficial dos Phoenix Suns.

As campistas serán adestradas por varias exxogadoras e adestradoras da WNBA e a FIBA, baixo a dirección da exxogadora e actual vicepresidenta de operacións de equipo e crecemento organizativo dos Boston Celtics, Allison Feaster.

As participantes, a través de numerosas actividades, pasarán por probas antropométricas e atléticas, eficiencia de movementos, estacións de desenvolvemento de habilidades, competicións de tiro e habilidades, seminarios de habilidades e partidos de 5 contra 5.

Desde a posta en marcha desta iniciativa, que conta co apoio de Nike como principal patrocinador, once xogadoras formadas neste campamento chegaron á NBA feminina.