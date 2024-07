Salvador Santos "Charri" ofrece a súa visión do deporte de Bueu na mostra 'Orgullosos do Noso'

Cartel da exposición 'Orgullosos do noso' © Concello de Bueu

A Sala Amalia Domínguez Búa de Bueu abre as súas portas este venres 12 de xullo ás 20.30 horas para acoller a exposición "Orgullosos do Noso", de Salvador Santos, máis coñecido como "Charri".

A mostra permanecerá aberta ata o 25 de xullo.

Nesta exposición, Salvador Santos capturou a esencia dos deportistas de Bueu que están a destacar en diversas disciplinas como fútbol, taekwondo, natación, fútbol sala, hípica, tiro con arco, loita e remo, entre outras.

O proxecto, que levou máis dun ano, está enfocado especialmente nos deportistas máis novos da vila, visibilizando o talento deportivo e o futuro prometedor que Bueu ten para ofrecer.

Nado en Bueu no 1953, Salvador Santos creceu nunha familia mariñeira e pasou gran parte da súa vida no mar, traballando como mariñeiro en diferentes caladoiros arredor do mundo.

Despois da súa xubilación en 2007, dedicouse á fotografía como unha forma de explorar e compartir as historias e a vida da súa comunidade.

Santos é coñecido polas súas exposicións sobre a memoria mariñeira e as figuras esenciais de Bueu durante a pandemia.

A exposición "Orgullosos do Noso" é, segundo o Concello de Bueu, outra manifestación do compromiso de Salvador Santos coa súa terra, desta vez poñendo en valor o talento deportivo local.