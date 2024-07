O 'Bribón', gañador final do Trofeo Xacobeo

O Trofeo Xacobeo xa ten gañador. Trátase de 'Bribón', dominador da quinta proba dunha competición que arrancou o venres e que estivo marcada pola inestabilidade metereolóxica.

De feito, a última carreira puntuable fíxose esperar debido á inestabilidade de vento do suroeste durante toda a mañá.

A celebración da carreira estaba no aire pero, a medida que se foi achegando a hora límite permitida polo regulamento para o inicio da proba (15:30 horas), o comité de regatas conseguiu montar un campo estable en dirección e intensidade de vento cun Sueste de 10 nós e proceder coa saída ás 14:50 horas, 40 minutos antes do tempo límite.

A única proba celebrada este domingo, a quinta do Trofeo Xacobeo, foi dominada de principio a fin polo 'Bribón', que na xornada contou con Ross McDonald e Jane Abascal como cana e táctico respectivamente, mentres que o rei Juan Carlos e Pedro Campos foron espectadores desde a pneumática de apoio do equipo do Real Club Nautico de Sanxenxo.

A segunda posición foi para o 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bela e a terceira posición do día foi para o 'Aida' de Francisco Botas. O líder ata a xornada de onte, o 'Alibaba II' de Miguel Lago só puido chegar á cuarta posición perdendo as súas opcións de vitoria.

Cos resultados tras as cinco mangas disputadas desde o pasado venres, o título de campión do Trofeo Xacobeo foi para o 'Bribón', que recibiu o premio de mans do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Segundo foi o 'Titia', que recibiu o trofeo de mans do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mentres que o 'Alibaba II', terceiro na xeral, recibiu a metopa de bronce da man do director de Turismo da Xunta de Galicia, Xosé Manuel Merelles.