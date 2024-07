Mario Revenga cun bronce pon a guinda para Gimnástica no Campionato de España Sub-23

O Campionato de España Sub-23 de Atletismo celebrado durante a fin de semana en Burgos deixou gratas noticias para a Sociedad Gimnástica, que desprazou á cita nacional un bo número de deportistas acompañados do seu adestrador, Manuel Hurtado.

O resultado máis destacado foi o conseguido polo velocista Mario Revenga, bronce nos 110 metros valos.

O atleta do club pontevedrés asinou ademais na final a súa mellor marca persoal (14.00 segundos), sendo só superado por Gonzalo Lamborena (CAPEX) e o galego Hugo Vázquez (Marineda).

Alba Pérez tamén rebaixou a súa mellor marca nos 10 quilómetros marcha (51:52) para ser quinta, do mesmo xeito que fixo Raúl Cortizo en salto de lonxitude (7.46 metros) para ser no seu caso sexto. Ademais o lanzador Diego Echevarría tamén foi sexto en disco (43.58 metros), Isa Caeiro foi oitava nos 3.000 obstáculos (11:37), Andrea Villaverde foi décima en lonxitude (5.42 metros) e Victoria Eiriz ocupou o mesmo posto no martelo (39.43 metros).

Completou a representación ximnástica Victoria Rodríguez cun dobrete nos 800 e 1.500 metros, sendo undécima na primeira da probas e vixésima na segunda.