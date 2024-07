Arranca en Vilagarcía o Campionato do Mundo Xuvenil de 49er, 49er FX e Nacra 17

Inauguración do Mundial Xuvenil de Vela para as clases 49er, 49er FX e Nacra 17 © Real Federación Galega de Vela Inauguración do Mundial Xuvenil de Vela para as clases 49er, 49er FX e Nacra 17 © Real Federación Galega de Vela

Vilagarcía de Arousa contáxiase xa da emoción e colorido de todo un Campionato do Mundo, o Mundial Xuvenil de Vela para as clases 49er, 49er FX e Nacra 17 que arrinca este mércores 17 de xullo.

A cerimonia e desfile inaugural das 107 tripulacións de 25 nacionalidades participantes serviu este martes de quecemento para unha competición que encherá de actividade a ría arousá.

"Pálpase no ambiente que todos teñen ganas de dar o mellor de si para tratar de obter un gran resultado, e a verdade é que é un luxo ter un evento de leste calibre no Centro Galego de Vela", afirmou na inauguración Bruno Gago, director técnico da Real Federación Galega de Vela.

Moitas das tripulacións levan de feito varias semanas asentadas en Vilagarcía probando o campo de regatas, con moitas miradas postas por exemplo na clase 49er nos actuais subcampións do mundo xuvenís, os malteses Richard Schultheis e Youenn Bertin, ou na tripulación sueca formada por Marius Westerlind e Edvard Bremer, que selou o bronce a pasada tempada, pero tamén o equipo local formado polo arousán Jacobo García e o actual campión de Europa xuvenil da clase, o vigués Jaime Wizner.

Pola súa banda en 49er FX as favoritas serán as defensoras do título, as francesas Manon Peyre e Clara-Sofia Stamminger xunto ás italianas Sofia Giunchiglia e Giulia Schio, bronce no último Mundial. Aquí a representación galega levaraa a viguesa Stella Enríquez xunto á balear Marta Cardona.

En canto á clase Nacra 17 os españois Daniel e Nora García, campións do mundo xuvenís de Nacra 15 en 2023 e de Europa en 2024, serán un dos barcos para seguir, así como os británicos Theo e Jasmine Williams.

A abandeirada olímpica española Támara Echegoyen, campioa mundial no 49er FX, non perdeu tampouco unha inauguración na que os 200 deportistas rexistrados desfilaron desde o Centro Galego de Vela ata a Praza de Galicia.

As regatas, desde as 12.00 horas deste mércores, poderán seguirse desde o peirao de Vilaxoán e o dique de Ferrazo ata o vindeiro domingo.