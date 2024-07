A fichaxe de 'Chuli' segue a dar forma ao novo proxecto do Poio Pescamar

O Poio Pescamar segue a dar pasos na formación dun equipo que volva aspirar aos postos de honra na Primeira División.

O conxunto conserveiro confirmou este xoves A que é a súa cuarta fichaxe, coa que empeza a deixar o seu plantel perfilado.

Trátase de Carmen Noreña Rodríguez, coñecida deportivamente como 'Chuli', á-pivote cántabra que a última tempada defendeu as cores do Viaxes Amarelle coruñés na máxima categoría anotando 15 goles en liga.

Chuli debutou en Primeira División co CD Leganés antes do alcanzar a maioría de idade, un equipo no que permaneceu cinco tempadas.

Coa súa chegada son xa once as xogadoras confirmadas polo Poio Pescamar para a tempada 24-25, ao unirse ás tamén fichadas Miri, Candela Soria e Èlia Gullí e ás renovadas Sandra Buzón, Elena, Elena Aragón, Ale de Paz, Irene, Laura Uña e Martita.