A renovación de Javi Llorente, primeira pedra na planificación do Peixegalego na nova Terceira FEB

O Marín Peixegalego empeza a construír o seu novo proxecto, e faino asegurando primeiro o seu banco.

Javi Llorente seguirá un ano máis dirixindo ao equipo marinense, consolidado como un dos grandes referentes do club tras os ascensos conseguidos hai anos a LEB Oro e LEB Prata.

A renovación do técnico leonés é o primeiro paso na confección do equipo, e chega tras a confirmación por parte da Comisión Delegada da Federación Española de Baloncesto da inscrición do Peixe na nova categoría do Terceira FEB, que sustituyye á antiga Liuga EBA.

"Xunto ao resto da dirección técnica do equipo, está xa a traballar na confección do plantel, da que sempre é capaz de sacar o 120%", afirma o club da Raña.

O Marín Peixegalego quedou encadrado na Conferencia A de a citada Terceira FEB, que se dividirá en dous subgrupos. Está previsto que a competición de comezo o 13 de outubro con 140 equipos entre todos os seus grupos e seis prazas de ascenso en xogo que se dirimirán nunha fase final que se disputará no mes de maio.