Martín Jácome e Manuel Fontán báñanse en prata no Mundial Sub-23, con Lucía Tenreiro bronce en idade júnior

Martín Jácome e Manuel Fontán conseguen a medalla de prata no C-2 500 do Mundial Sub-23 en Plovdiv © Real Federación Española de Piragüismo Lucía Tenreiro e o resto do K-4 Júnior celebra o bronce conseguido no Mundial de Piragüismo en Plovdiv © Real Federación Española de Piragüismo

Primeiras medallas para o piragüismo pontevedrés no Campionato do Mundo Sprint Júnior e Sub-23 de Piragüismo que se está a disputar na localidade búlgara de Plovdiv.

Na primeira xornada de finais, tras dous días de series clasificatorias, o mellor resultado logrouno o C-2 500 Sub-23 de Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) e Manuel Fontán (Náutico O Muíño), ao levar unha fantástica medalla de prata.

Jácome e Fontán foron segundos cun tempo de 1:40.252 nun rifado man a man cos bielorrusos Ilya Verashchaka e Stanislau Savelyeu (1:40.047), xa que a terceira embarcación chegou a meta máis dun segundo despois e a cuarta a case tres segundos.

Tamén subiu ao podio, no seu caso no terceiro lugar, Lucía Tenreiro (Piragüismo Illa de Arousa), no K-4 de categoría júnior xunto a Yaiza Novo, Natalia Moreira e Claudia Blanco. Conseguiron o bronce cun tempo de 1:36.443 nunha final na que só foron superadas polas tripulacións húngara (1:34.003) e alemá (1:34.689), ouro e prata respectivamente.

Non correu a mesma sorte a marinense Antía Otero (EP Ciudad de Pontevedra) no C-2 500 Sub-23 xunto a María Moreno, ao finalizar a un paso do podio, no cuarto lugar.

Ademais Lucía Tenreiro rozou o dobrete na final do K-2 Mixto, sendo quinta pero moi preto do caixón, mesmo debido a que ocupou Nicolás Braña (Piragüismo Poio) no C2 500 con Raúl Fernández.