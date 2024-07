O Río Breogán repite por segundo ano consecutivo no EncestaRías

Desde a organización do Torneo EncestaRías acaban de desvelar a segunda incógnita acerca dos equipos que participarán no cuadrangular que se disputará o 13 e o 14 de setembro no Municipal de Pontevedra.

Trátase del Río Breogán, que repetirá por segundo ano consecutivo nun evento que volverá contar cos dous máximos representantes do baloncesto masculino galego nesta cita de pretemporada.

O cadro lucense, dirixido por Veljko Mrsic, está a configurar un plantel con moitas caras novas respecto ao pasado curso. Tanto é así que só continúan o base e capitán *Érik Quintela, o á-pivote croata Toni Nakic e o pivote ordan Sakho. Con Tito Díaz á fronte das operacións, o club moveuse de maneira áxil no mercado para asinar a baséelo Charlie Moore e Adam Somogyi, os perimetrais Edin Atic e Aleksandar Aranitovic e os interiores Eric Vila, Dragan Apic e E.J. Onu.

En canto á celebración do evento, desde a organización indican que continúan traballando para ultimar o mellor cartel posible e será unha vez que dean a coñecer os outros dous participantes cando anuncien o inicio da venda de abonos.