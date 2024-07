Támara Echegoyen: "As condicións de Marsella van abrir moito o cadro de países con opcións de medalla, pero estamos preparadas para loitar"

A regatista Támara Echegoyen, campioa olímpica de vela en Londres 2012, e abanderada española co piragüista Marcus Cooper na cerimonia de inauguración, dixo sentir "orgullo" por "encabezar este pedazo de equipo" nos Xogos Olímpicos de París 2024.

A pontevedresa, de 40 anos, indicou que a cerimonia inaugural "é unha dose de motivación extra. Ser abanderado é por méritos deportivos e ás veces estamos tan focalizados no seguinte obxectivo que nos esquecemos de quen son. O noso currículo tamén nos describe".

En canto á súa participación na competición, non será ata o domingo 28 de xullo cando se celebren as tres primeiras regatas do 49erFX de vela, categoría na que foi cuarta tanto en Río 2016 como en Tokyo 2020 e na que volve aspirar ao máximo.

"Estamos moi tranquilas co que traballamos e con ganas de afrontar o reto. Vai ser unha competición moi rifada", recoñeceu.

"As condicións de Marsella van abrir moito o cadro de países con opcións de medalla, pero estamos preparadas para loitar e con ganas de ofrecer o mellor na auga e demostrar quen son e o nivel que temos", concluíu.

Echegoyen e a súa compañeira Paula Barceló completarán 12 mangas, a tres por xornada, empezando o citado día 28 e seguindo o 29, 30 e 31 de xullo, coa decisiva Medal Race prevista para o xoves 1 de agosto (15.43 horas) na Mariña de Marsella.