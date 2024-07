A caldense Katy Rebón participa na preparación olímpica de Adriana Cerezo

Katy Rebón e Adriana Cerezo © Número Phi Taekwondo

Experiencia de luxo para a taekwondista do Número Phi, Katy Rebón.

A deportista caldense participou durante estes días na preparación das olímpicas Adriana Cerezo, representante española e subcampioa en Tokio 2020, e Viviana Marton, clasificada por Hungría, para ultimar detalles para os Xogos Olímpicos.

"Foi unha gran experiencia. Estar rodeada por medallistas olímpicas, campioas do mundo, de Europa... A atención ao detalle é incrible e o ambiente fai que tanto Adriana como Viviana Marton sentan súper fortes", recoñeceu Rebón.

Así mesmo, Lua Piñeiro, adestradora de Katy, admitiu estar "moi contenta" pola oportunidade.

"En canto chamounos Jesús, adestrador do Hankuk, démoslle o ok. Son experiencias que non se esquecen. Poder estar presente na preparación duns Xogos faiche sentir que non estás tan lonxe, e é unha gran motivación, máis para Katy, que aínda é Junior e ten compromisos internacionais despois de verán", concluíu.