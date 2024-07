Tono Campos proclámase campión Europeo e agranda a súa lenda

Gran actuación por parte dos deportistas galegos no Campionato de Europa de Piragüismo, que se está celebrando en Poznan, Polonia.

Un dos piragüistas que sobresaíu foi o pontevedrés Tono Campos, que se proclamou campión de Europa por sexta vez, tras unha esixente regata. O seu compañeiro de equipo no Club Breogán, Diego Romero, fíxose coa medalla de bronce.

Campos conquistou o título continental cun tempo de 01:52:34.02, seguido por Rui Lacerda, que marcou 01:52:43.87. Romero cruzou a meta 30 segundos despois do vencedor, cun tempo de 01:53:04.78.

O palmarés de Tono Campos, que xa inclúe 40 medallas internacionais, podería ampliarse na carreira do domingo de C2 xunto a Romero.

A tamén padeeira do Breogán, Tania Álvarez, logrou unha destacada medalla de prata na final de K1 sénior despois dun sprint fronte á italiana Susana Cicali, a húngara Zsofia Voros e a checa Katerina Milova. Álvarez terminou en terceira posición, pero unha sanción por unha acción antirreglamentaria de Cicali na ciaboga outorgoulle a medalla de prata. Así, o podio quedou con Vanda Kiszli en primeiro lugar, Tania Álvarez en segundo e Zsofia Voros en terceiro.

Nas xornadas do xoves e o venres, Candela Romero, do Club Náutico Pontecesures, conseguiu o bronce na proba de C1 xuvenil; Kevin Longo, do Club As Torres, fíxose co bronce na proba de C1 Sub-23, e Joaquín Iglesias, do Club Piragüismo Rías Baixas, colgouse a prata na proba de K1 Sub-23.