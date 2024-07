O CW Pontevedra visitará o CN Vallirana na primeira xornada da Primeira Nacional Feminina

Equipo do Club Waterpolo Pontevedra © Club Waterpolo Pontevedra Calendario do CW Pontevedra © Club Waterpolo Pontevedra

O Club Waterpolo Pontevedra xa coñece o seu calendario provisional e os seus rivais para a primeira fase da Primeira División Nacional Feminina de Waterpolo 2024/25.

Esta será a terceira tempada na que o club compita na categoría nacional.

Nesta nova tempada, o CW Pontevedra enfrontarase novamente a equipos coñecidos de anos anteriores, incluíndo aos cataláns Vallirana, Molins de Rei e Horta, o valenciano Turia e o vasco Leioa.

Ademais, incorpóranse dous novos rivais madrileños: Colegio Brains e o ascendido Rivas.

A competición dará comezo o 12 de outubro, co CW Pontevedra visitando ao CN Vallirana.

A segunda xornada xogarase en Pontevedra o 19 de outubro, onde o equipo local recibirá ao CN Molins de Rei.

A directiva e o corpo técnico do CW Pontevedra pasaron varios meses elaborando o plantel para afrontar a competición nacional nesta novo curso co gran obxectivo de tentar evitar a tensión das xoirnadas finais da anterior tempada cando certificoou a permanencia no penúltimo encontro ao derrotar ao Escola de Waterpola de Zaragoza.