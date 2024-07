5 de agosto, a data para a volta aos adestramentos do Poio Pescamar

As vacacións estivais do Poio Pescamar chegan ao seu fin. O club conserveiro volverá aos adestramentos o vindeiro luns 5 de agosto, a partir das dez da mañá.

Será o pistoletazo de saída á pretemporada do equipo, que realizará o seu primeiro adestramento a un mes do comezo da Primeira División na cancha do ascendido Teldeportivo.

O primeiro partido na Seca será o 14 de setembro co Futsal Alcantarilla.

Tras case dous meses de descanso e o proceso de confección do novo equipo, o Poio Pescamar regresará á rutina. Farao con cinco novos fichaxes, Candela, Èlia, Miri, Chuli e Rocío Molina.

"Os obxectivos son claros unha vez máis: pelexar polos títulos", afirman desde o club, que por terceiro ano consecutivo estará dirixido por Luis López-Tulla.

A falta de confirmar os partidos preparatorios, o Poio Pescamar xa coñece o seu futuro para os cuartos de final da Copa Galicia, na que defenderán título. Xogarán contra o gañador do encontro previo entre Viaxes Amarelle e Fisober.