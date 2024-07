Adeus de Támara Echegoyen a París 2024 tras non acceder o seu 49er FX á 'medal race'

Non puido ser. O 49er FX español, con Támara Echegoyen como timonel e Paula Barceló de tripulante, non puido culminar a súa remontada e, tras non se colar na 'medal race', á que accedían as dez primeiras embarcacións, despídense de París 2024.

Echegoyen e Barceló finalizaron na décimo terceira praza da competición con 115 puntos, despois de asinar un posto 17 e un posto 11 nas dúas primeiras regatas deste mércores.

A parella galega-balear puido, con todo, darse a súa particular homenaxe coa súa vitoria na última das mangas disputadas sobre o campo de regatas de Marsella.

A inestabilidade do vento na baía francesa foi un lastre para o 49er FX español, que non logrou adaptarse ás condicións da competición.

Para Echegoyen, campioa olímpica en Londres 2012 e abandeirada do equipo español en París, estes eran os seus cuartos xogos olímpicos e, como ela mesma recoñecía antes de comezar a competición, probablemente a súa última aventura nunhas olimpíadas.

Á 'medal race' accederon como primeiras as francesas Sara Steyaert e Charline Picon (67), seguidas das neerlandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz (69) e das suecas Vilma Babeck e Rebecca Netzler (74).