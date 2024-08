Brais Cerviño únese ás renovacións do Teucro

Unha nova renovación por parte da Sociedad Deportiva Teucro deixa moi avanzada a planificación do plantel para a próxima tempada, na que volverá competir en Primeira Nacional.

Trátase do canteirán Brais Cerviño, que continúa no vicedecano un ano máis despois de formarse na canteira do club desde cadete.

Brais continúa en la familia azul una temporada más. Otro gran jugador que se formó en la base del club desde cadete pic.twitter.com/i8kLoOalHr — SD Teucro (@sdteucro) August 2, 2024

Coa súa renovación xa son 15 os xogadores confirmados polo Teucro para o proxecto deportivo da tempada 2024/2025.

Ademais de Brais Cerviño, forman o equipo Anxo Fraga, Rikki, Javi Santana, Miguel Pello, Sergio Cortizo, Gonçalo Areias, Daniel Vicente Pintus, Eloy Krook, Miguel Monteagudo, Rhuan Marchete, Caue Herrera, Andrés Pérez, Roi González e Sergio Wagner.