O Pontevedra sentencia o Cidade de Ribeira na segunda parte (0-3)

Once inicial do Pontevedra CF contra o Cidade de Ribeira © Pontevedra CF

Segundo partido de pretemporada do Pontevedra CF e primeira vitoria ante o Cidade de Ribeira, equipo de Preferente.

Yago Iglesias regresou ao seu municipio natal apostando por un once diferente ao da semana anterior composto por Manu Vizoso, Javi Fontán, Igor, Churre, Álex González, Iago Novo, Chiqui, Samu, Dalisson, Charly e Héctor Hernández.

A primeira metade saldouse sen goles no marcadoiro, pero tras un lavado de fronte do equipo no descanso, o conxunto granate despregou as súas armas ofensivas e goleou.

Edu Sousa, Mario, Diego, Garay, Marqués, Rares, Yelko e Rufo entraron no intermedio e o primeiro tanto non tardou en chegar por medio do dianteiro madrileño, que bateu a portería rival no minuto 61 para adiantar ao Pontevedra.

Dous minutos despois do gol de Rufo chegou o de Yelko, que puxo o partido moi de fronte para os granates. Yago Iglesias volveu mover o banco e Jairo, Canosa e Román entraron en xogo, sendo este último o que fixo no 74 o gol da sentenza.