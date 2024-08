Sexto posto para Tere Portela e Carolina García na final olímpica de K-500

O K-4 500 metros no que competían dúas pontevedresas como Tere Portela e Carlina García lograron o primeiro diploma olímpico do deporte pontevedrés en París 2024.

Soñaban ambas as dúas coas medallas, pero quedaron a algo máis de segundo e medio dese obxectivo, asinando iso si un meritorio diploma co sexto posto final.

Tras avanzar directamente á final nas series clasificatorias, o K-4 500 que as pontevedresas comparten con Sara Ouzande e Estefanía Fernández presentábase na gran final coa esperanza de pelexar polas prazas de podio, e aínda que saíu ben no ecuador da proba marchaban xa quintas sen poder seguir o ritmo marcado pola embarcación de Nova Zelandia.

Foi precisamente Nova Zalanda a que se fixo coa medalla de ouro cun tempo de 1:32.20, con Alemaña na prata (1:32.62) e Hungría no bronce (1:32.93), mentres que a tripulación española finalizou cun rexistro de 1:34.51.

En todo caso os Xogos Olímpicos aínda non terminaron para Carolina García, que este venres 9 de agosto competirá de novo no K-2 500 xunto a Sara Ouzande, coas semifinais previstas para as 10.50 horas e en busca dun oco na gran final das 13.10 horas.