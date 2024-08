O Pontevedra pon "una patita en el fútbol femenino" pasando a xestionar o Atlético Villalonga (antigo InterRías)

Acordo de colaboración entre o Pontevedra e o Atlético Vilalonga de fútbol feminino © Cristina Saiz Lupe Murillo e Enrique Rodríguez © Cristina Saiz

O Atlético Villalonga, equipo feminino que milita na Segunda RFEF e que acaba de cambiar de denominación (era ata agora o Viajes InterRías), pasará a estar xestionado polo Pontevedra Club de Fútbol.

"Es un convenio pleno de colaboración. A partir de hoy va a ser gestionado y administrado por el Pontevedra Club de Fútbol en colaboración de la directiva del antiguo InterRías, hoy Atlético Villalonga", explicou este xoves en rolda de prensa a presidenta do club pontevedrés, Lupe Murillo acompañada do dirixente do Vilalonga, Enrique Rodríguez.

"Creo que es una noticia importante, que el Pontevedra ponga una patita en el fútbol femenino", defendeu Murillo sobre unha operación que xa deixou entrever recentemente nunha entrevista concedida a PontevedraViva.

"Tuvimos dos temporadas un proyecto femenino que no funcionó pero en este momento creo que se dan otras condiciones, era bueno empezar y volver a posicionarnos en ese mundo del fútbol femenino en el que creo que todos tenemos que estar", afirmou a presidenta do Pontevedra recoñecendo que con categorías de base como as que ten na actualidade o club granate nas que se mesturan nenos e nenas "en cadetes ya no podían ser mixtas, y veíamos que no había salida hacia ningún lugar", xustificou.

Trátase dun acordo de dous anos de duración, período tras o que "estudiaremos la mejores formas para proceder a una integración". En concreto, explicou Lupe Murillo, "entendimos que la transición nuestra hacia el fútbol femenino se va basar en integrarnos de momento en la gestión del equipo de Vilalonga para poco a poco ver si nos interesa la integración o seguir colaborando de esta manera".

Pola súa banda Enrique Rodríguez recoñeceu que "creemos que para seguir creciendo teníamos que unirnos a un club grande", defendiendo que actualmente "somos el equipo femenino más importante de la provincia y el segundo de Galicia".

O Atlético Vilalonga seguirá disputando os seus partidos polo momento no Campo Municipal de San Pedro, aínda que xogar algún encontro en Pasarón "es una posibilidad". Tamén lucirá o escudo do Pontevedra na parte traseira da súa camiseta e o seu segundo equipamento pasará a ser granate.

Ademais do equipo de Segunda RFEF, contará cun filial na segunda categoria autonómica galega e equipos de base nas categorías cadete, infantil e alevín.

ELÍAS ESPIÑEIRA DEIXA DE SER MÁNAGER XENERAL DO PONTEVEDRA

Noutra orde de cousas o Pontevedra Club de Fútbol confirmou a saída de Elías Espiñeira da entidade "por motivos persoais e familiares".

Lupe Murillo lamentou a marcha de Espiñeira porque "me aportaba mucho", pero "es un tema personal que hay que respetar", sinalou.