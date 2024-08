Diploma olímpico para Antía Jácome, sexta na final do C-2 500

Antía Jácome e María Corbera, nos Xogos Olímpicos de París 2024 © Real Federación Española de Piragüismo Antía Jácome e María Corbera tras ser sextas na final olímpica de C-2 500 © Real Federación Española de Piragüismo

A primeira opción de medalla para Antía Jácome nos Xogos Olímpicos de París 2024 quedouse en Diploma.

A deportista pontevedresa, que chegou a París coa máxima ambición, non puido pasar dun meritorio sexto posto na final do C-2 500 metros, embarcación que comparte coa madrileña María Corbera.

É o segundo Diploma Olímpico para Jácome na que é a súa segunda experiencia nuns Xogos, tras o logrado en Tokyo cun quinto posto no C-1 200.

Nesta ocasión, e tras superar a semifinal con autoridade, a parella española comezou nos postos de cabeza nos compases iniciais da regata, pero afectada polo vento terminou perdendo terreo ante o ritmo que marcaron as chinesas Xu Shixiao e Sun Mengya, ouro cun rexistro de 1:52.81. Segundas foron as ucraínas Liudmyla Luzan e Anastasiia Rybachok (1:54.30) e terceiras as canadenses Sloan Mackenzie e Katie Vincent (1:54.36).

En sexto lugar, a máis de dous segundos do podio, entraron finalmente Jácome e Corbera cun tempo de 1:56.65.

Con todo a participación de Antía Jácome nos Xogos Olímpicos aínda non terminou, xa que este sábado 10 de agosto afrontará de novo con máximas aspiracións as semifinais e posible final do C-1 200 metros (11.40 e 13.50 horas respectivamente), proba na que foi quinta en Tokyo.

"Soñabamos cunha medalla, fano todas as que participan nuns Xogos Olímpicos. Non foi nosa mellor regata, está claro, polas condicións que non nos deixaron remar como adoitamos facelo, pero é verdade que non tiñamos máis nada que dar cando cruzamos a meta e con iso quedamos", explicou a pontevedresa tras a regata.