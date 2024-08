Derrota pola mínima do Pontevedra no campo do Arenteiro (1-0)

Amigable entre Arenteiro e Pontevedra no Espiñedo © Pontevedra Club de Fútbol SAD Amigable entre Arenteiro e Pontevedra no Espiñedo © Pontevedra Club de Fútbol SAD Amigable entre Arenteiro e Pontevedra no Espiñedo © Pontevedra Club de Fútbol SAD

Terceiro encontro de preparación na pretempada do Pontevedra Club de Fútbol, que este venres visitou o Arenteiro no campo do Espiñedo, no Carballiño, no Trofeo da Festa do Pulpo.

O conxunto granate, tras caer no seu debut en Pasarón fronte ao RC Deportivo da Segunda División (0-3) e gañar no campo do Cidade de Ribeira (0-3), volvía medirse a un equipo de superior categoría (Primeira RFEF) nunha das probas máis esixentes do verán.

Quizais por iso apostou Yago Iglesias por un once moi recoñecible, con só dúas caras novas como o lateral zurdo Héctor Hernández e o extremo Xabi Domínguez. Acompañábanlles Edu Sousa, Garay, Churre, Mario Gómez, Samu Mayo, Yelko Pino, Dalisson, Chiqui e Rufo.

Un equipo que mostrou solidez sobre o terreo de xogo chegando ao tempo de descanso con 0-0 no marcador.

Tras o paso por vestiarios chegaron os primeiros cambios, coa entrada de Charly, Álex González, Igor Irazu, Rares Mezdrea, Iago, Román, Javi Fontán e Manu. Máis tarde gozaron tamén de minutos Canosa, Diego, Marqués e Jairo.

Os minutos foron pasando sen materializarse as ocasións ata que no 75 o Arenteiro abriu a lata co que acabaría sendo o tanto decisivo do choque, conseguido por Enol.

O próximo encontro de preparación dos granates disputarase o martes 13 de agosto fronte ao Estradense no Novo Municipal da Estrada.