Morre o piloto grovense Javier Álvarez nun accidente no Gran Premio de motociclismo da Bañeza

O mundo do motociclismo está de loito tras o falecemento do grovense Javier Álvarez Pérez. O piloto sufriu un accidente nos adestramentos do Gran Premio de Velocidade de Motociclismo de La Bañeza, León.

O galego de 47 anos era afeccionado ao mundo das motos, e aínda que actualmente xa non competía, seguía ligado ao motor. Pertencía á escuadra Culleredo MMG Racing, da Coruña e era un habitual do gran premio de La Bañeza, unha das probas de referencia no motociclismo español.

Javier Álvarez conducía unha moto de 125 centímetros cúbicos, da categoría moto 3, e perdeu o control da moto nunha curva cando realizaba a última volta do seu adestramento do sábado, previo á competición deste domingo. Chocou contra unhas barreiras de protección e saíu despedido, ata golpearse cun muro. Foi trasladado de inmediato nunha ambulancia ata o hospital de León, pero a pesar dos intentos dos sanitarios de renimarlo, non puideron salvarlle a vida.

"Con profunda tristeza, lamentamos comunicar o falecemento do noso querido amigo e piloto, Javier Álvarez, durante os adestramentos do Gran Premio de La Bañeza 2024. Javier, de 47 anos, perdeu a vida nun tráxico accidente que deixou un baleiro inmenso na nosa escuadra e no mundo do motociclismo. Máis que un piloto, Javier era un amigo próximo, unha persoa apaixonada e dedicada coa que compartiamos esta paixón. Nestes momentos tan duros, nosas máis sinceras condolencias e pensamentos están coa súa familia e seres queridos", expresou a escuadra MGG Racing a través das súas redes sociais.

A Xunta Directiva do Motoclub Bañense tamén trasladou o seu pésame a familiares e amigos do motorista e decidiu, xunto aos participantes da proba, continuar co evento dado "o peso da carreira a nivel nacional e no mundo do motociclismo".