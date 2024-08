"Una prueba más" para Yago Iglesias nun Pontevedra que está "afianzando ideas"

"Al final el resultado es lo de menos en los partidos de pretemporada pero también nos ayuda a afianzar la idea y sobre todo a tener buenas sensaciones".

Son palabras de Yago Iglesias tras o triunfo este martes do Pontevedra Club de Fútbol contra o Estradense no cuarto amigable estival.

Unha cita na que o técnico apostou por dous equipos totalmente diferentes en cada un dos tempos, introducindo ata nove cambios no tempo de descanso.

Foi, asegura Iglesias, "una prueba más" pero na que aproveitou para ensaiar "un nuevo cambio de esquema, con dos partes con jugadores distintos", sinalou en referencia por exemplo á coincidencia no once inicial dos dous teóricos dianteiros centro do plantel, Rufo e Charly.

Ao final, para o preparador granate o importante é que o seu equipo está "afianzando ideas" co paso das semanas de traballo mirando cara ao inicio de liga.