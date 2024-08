Jéssica Bouzas cae en segunda rolda de Cincinnati ante Svitolina

Jéssica Bouzas di adeus ao WTA 1.000 Cincinnati tras caer na segunda e definitiva rolda da previa ante Elina Svitolina.

A ucraína e número 29 do mundo pasou por encima da vilagarciá, que chegou ao encontro tras superar á italiana Bronzetti e despois de beneficiarse do 'lucky loser' tras o abandono dunha rival.

Consciente da dificultade do encontro, Bouzas afrontou o duelo sen presión e como unha preparación para a tempada que se lle aveciña. Svitolina arroiou e a vilagarciá tentouse sobrepoñer á contundencia dunha rival que, con aprietos, levou o primeiro set por 6-4.

No segundo as opcións de Jéssica Bouzas desvanecéronse por completo. A ucraína dominou en todos os aspectos do xogo desde o inicio e levou ao límite á galega, que a pesar de pelexar e tentar non dar o partido por perdido, terminou caendo por 6-1.