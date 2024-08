Lucas Lopes, do Supermercados Froiz, representará a Portugal no 'mini Tour de Francia'

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz está de parabén, e é que o seu ciclista Lucas Lopes foi seleccionado polo seu país para participar no prestixioso Tour de l'Avenir en Francia.

Grazas á súa destacada campaña coa escuadra alimenticia, o portugués converteuse nunha peza crave para representar ao seu país neste evento coñecido como o 'mini Tour de Francia'.

O Circuíto de l'Avenir comezará este domingo 18 de agosto en Sarrebourg, cun prólogo de 7 quilómetros, e estenderase ata o domingo 24. Conta con varias etapas de montaña, sendo as xornadas do xoves e venres as máis desafiantes, con ascensos cualificados de primeira, segunda e categoría especial.

Para a preparación do circuíto, Lucas pasou 25 días concentrado en Sierra Nevada para aproveitar ao máximo os beneficios de durmir e adestrar en altitude.

Esta competición é a máis importante e de maior relevancia a nivel mundial para ciclistas sub-23, da cal xurdiron grandes promesas do ciclismo como Isaac del Toro, Juan Ayuso, Remco Evenepoel e Tadej Pogacar.