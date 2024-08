O piragüismo volve acaparar Verducido

Entrega de medallas del Campeonato de España de Maratón Corto de Verducido © Federación Galega de Piragüismo

As instalacións do Complexo Deportivo David Cal, en Verducido, acolleron este venres o Campionato de España de Maratón Curto. Nela participaron máis de 300 piragüistas nas categorías cadete, xuvenil, sub 23 e sénior.

O Club Escola Piragüismo Aranjuez coroouse como o equipo gañador da competición, acumulando un total de 374 puntos. Seguíronlle o Club Piragüismo Cuenca, que obtivo 188 puntos, e o Club Piragüismo Irún con 173 puntos.

Nas probas individuais, Iván Alonso, do club As Torres Romaría Viquinga, proclamouse campión en K1 sénior masculino, seguido por Antonio Palmas (Piragüismo Vilaboa) e Martín Egaña (Irún). En K1 sénior feminino, Estefanía Fernández (Mérida) levou a medalla de ouro, con Irati Osa (Irún) e Tania Álvarez (Breogán O Grove) completando o podio.

En C1 sénior masculino, Tono Campos do Breogán dominou a carreira, seguido de Yeray García (Illa de Arousa) e Pedro Areal (Pala Brava). Na categoría feminina de C1, María Martín (Aranjuez) obtivo o primeiro lugar, seguida de Cristina Soutelo (Kayak Tudense) e Patricia Coco (Club Deportivo Cisne).

A segunda cita co piragüismo en Pontevedra continúa durante a fin de semana na desembocadura do río Verdugo, en Ponte Sampaio. Alí celébrase desde este sábado e ata o domingo a Copa de España de Maratón.